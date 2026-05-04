Sve je manje dobrih sajdžija koji održavaju stare satne mehanizme. Zahvaljujući entuzijazmu dvojice jagodinskih mašinskih inženjera, još radi sat sa izvornim mehanizmom iz 1899. godine, koji je postavljen na zvoniku jagodinske saborne crkve Svetih Apostola Petra i Pavla.

To ga čini najstarijim toranjskim satom u Srbiji.

Uprkos tome što je star 127 godina, još pokazuje vreme tačno u minut, pre svega zahvaljujući majstorima i sajdžijama koji su ga tokom decenija održavali.

Najstariji toranjski sat u Srbiji nalazi se na crkvi u Jagodini

Sat je postavljen na 36. metru zvonika crkve. Izradio ga je Pavle Pantelić iz tadašnjeg Zemuna u Austrougarskoj. Danas o njemu brinu jagodinski mašinski inženjeri Saša Stanojević i Saša Nikolić.

„S obzirom da je sat mehanički zahteva svakodnevno navijanje. Jedno navijanje može da izdrži 26-27 sati, posle toga staje. Promene temperature unutar zvonika menjaju brzinu rada sata. Zimi je sporiji, leti brži. E, sad s obzirom da smo tu svakog dana sat može da se kaže da je tačan u minut, recimo“, navodi dipl. inž. mašinstva Saša Stanojević.

Starešina crkve Milan Đorđević kaže da je reč o najstarijem satu sa izvornim mehanizmom koji danas funkcioniše u Srbiji i pravoslavnim hramovima u regionu, onako kako je funkcionisao i 1899. godine.

„Na osnovu onoga koliko znam i pozvao sam nekoliko sveštenka iz Srbije koji imaju isti sat ili isti mehanizam, većina njih ili svi, promenili su to na drugačiji način da taj sat funkcioniše. Ali ja sam kao starešina ovog hrama, zaželeo da ovaj sat funkcioniše onako isto kako je radio i kada je ugrađen 1899. godine“, istakao je protojerej Milan Đorđević, starešina hrama Svetih Apostola Petra i Pavla.

Ritam sata nije samo tehnički – on je i istorijski, kulturni i duboko ukorenjen u svakodnevni život Jagodinaca. On je čuvar istorije i svedok vekova.