Dom zdravlja Novi Sad saopštio je da će tokom maja organizovati akciju preventivnih mamografskih pregleda za žene starosti od 40 do 50 godina, i to kroz četiri radne subote.

Kako se navodi, pregledi su namenjeni ženama koje u poslednje dve godine nisu radile mamografiju i nemaju dijagnostikovan rak dojke. Biće besplatni i obavljaće se 9, 16, 23. i 30. maja u periodu od 8 do 14 časova, uz obavezno zakazivanje.

"Sve zainteresovane žene, navedene kategorije, svoj termin mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 021, svakog radnog dana, tokom maja meseca, od sedam do 19 časova", navodi se u saopštenju.

Mamografija je rendgenski pregled dojki koji se izvodi snimanjem svake dojke u dva pravca, uz blagu kompresiju. Pregled kratko traje i nije bolan, a predstavlja jedan od ključnih koraka u ranom otkrivanju raka dojke kod žena starijih od 40 godina, zbog čega se preporučuje na svake dve godine.

Iz Doma zdravlja podsećaju da se mamografski pregledi kontinuirano sprovode u okviru nacionalnog skrining programa, uz pozivanje žena sa teritorije Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrovaradin.

"Ovom akcijom obuhvatamo sugrađanke izvan okvira tog skrininga u želji da što veći broj žena bude pregledan i ukažemo na značaj prevencije", dodaje se u saopštenju.

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji i jedan od vodećih uzroka prevremene smrti. Kada se otkrije na vreme, izlečiv je u više od 90 odsto slučajeva.