Organizacioni odbor "Vranjskog kulturnog leta 2026“ usvojio je program ovogodišnje manifestacije, koja počinje festivalom "Maj mesec muzike", u okviru kojeg će do 30. maja biti organizovani koncerti klasične muzike.

Najavljeni su susreti sa književnikom dr Rajkom Dragičevićem, "Borin maraton“, koncert pod nazivom "Pesmom kroz Borino Vranje“, i Dečji festival "Vreme radosti“. Sredinom maja prema najavi planirani su omaž dr Momčilu Zlatanoviću, Dečja likovna kolonija i salon knjiga.

Program u junu biće nastavljen obeležavanjem gradske slave "Duhovski ponedeljak“. U programu je i održavanje festivala "Vranjska gradska pesma“ i obeležavanje Međunarodnog dana arhiva izložbom "Tragovima starog Vranja“.

Predtakmičenje frulaša "Zlatna frula juga Srbije“ deo je programa a planirano je i obeležavanje Dana osnivanja Javne biblioteke "Bora Stanković“, kao i tradicionalna manifestacija "Borini književni dani“. Vidovdanski koncert i Međunarodna likovna kolonija "Vranje 2026“, biće održani krajem juna.

Vranjske letnje filmske večeri i večeri animiranog filma pred Vranjancima su u okviru programa početkom jula. U avgustu je planirana 16. Internacionalna radionica dečjeg animiranog filma "Zlatni puž" i koncert povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih. Program se završava "Letnjim ateljeom“ i manifestacijama "Dani Vranja“ i "Karanfil devojče", u okviru "Banjskog kulturnog leta“.

