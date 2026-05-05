Slušaj vest

Drugi po redu "Ovca fest“ u Silbašu, održaće se u subotu 27. juna. Ova manifestacija biće obogaćena kulturno-umetničkim programom, tombolom sa vrednim nagradama, a najuspešniji takmičari biće nagrađeni putovanjem na Zlatibor u trajanju od 5 dana.

Organizatori očekuju dan dobre hrane, druženja i vrhunske hrane. Takmičari će se oprobati u pripremi pripremi ovčijih i ribljih paprikaša. U okviru "Ovca fest-a“ biće održana i prva "Krofnijada“ u Silbašu sa početkom u 14.

14 – Okupljanje takmičara

15 – Početak kuvanja

19 – Kraj kuvanja

20 – Poglašavanje pobednika i dodela nagrada

Od 15 kreće i propratni program muzike, igre i tradicije koji će ulepšati ovu manifestaciju.