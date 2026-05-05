ZA LJUBITELJE KULINARSKIH IZAZOVA: Drugi "Ovca fest“ u Silbašu
Drugi po redu "Ovca fest“ u Silbašu, održaće se u subotu 27. juna. Ova manifestacija biće obogaćena kulturno-umetničkim programom, tombolom sa vrednim nagradama, a najuspešniji takmičari biće nagrađeni putovanjem na Zlatibor u trajanju od 5 dana.
Organizatori očekuju dan dobre hrane, druženja i vrhunske hrane. Takmičari će se oprobati u pripremi pripremi ovčijih i ribljih paprikaša. U okviru "Ovca fest-a“ biće održana i prva "Krofnijada“ u Silbašu sa početkom u 14.
14 – Okupljanje takmičara
15 – Početak kuvanja
19 – Kraj kuvanja
20 – Poglašavanje pobednika i dodela nagrada
Od 15 kreće i propratni program muzike, igre i tradicije koji će ulepšati ovu manifestaciju.
Kotizacija za takmičenje iznosi 7.000 dinara, a u cenu kotizacije je uključeno 2,5 kilograma mesa, karton piva, hleb kao i sto i stolice. Prijave se mogu izvršiti putem fejsbuk stranice "OvcaFest Silbaš“.
