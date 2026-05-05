Obaveštavaju se građani da će u četvrtak 7. maja u periodu od 9 do 15 časova, na strelištu "Veliki kamenolom“ u Vršcu biti realizovano bojevo gađanje.

U cilju obezbeđivanja maksimalne bezbednosti, upućuje se apel svim meštanima, radnicima i ostalim građanima da se u navedenom vremenskom intervalu ne kreću u blizini ove lokacije.

Tokom izvođenja aktivnosti biće primenjivane sve propisane mere zaštite, a nadležne službe će obezbeđivati teren i kontrolisati pristup.Posebno se naglašava važnost odgovornog ponašanja i poštovanja postavljenih upozorenja, kako bi se izbegle eventualne nezgode i omogućilo bezbedno sprovođenje planiranih aktivnosti.

Nadležni mole građane za razumevanje i saradnju, uz napomenu da je pridržavanje svih bezbednosnih smernica od ključnog značaja za sigurnost svih učesnika i stanovništva u okolini.

Kurir.rs/Vršac online

