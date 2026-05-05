Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se u petak 8. maja u celom svetu, a u Novom Sadu će biti tradicionalno obeležen manifestacijom u kojoj će učestvovati više od 1.500 devojčica i dečaka.

Manifestacija se održava u Ulici Veselina Masleše 120, a program počinje u 10 sati. Svečanom otvaranju prisustvovaće predstavnici mnogih sportskih klubova iz Novog Sada.

U 10.10 časova počinje preskakanje vijače po uzrasnim kategorijama, a u 10.45 sati biće ples sportskih vibracija, kojim organizatori pozivaju sve osobe na svetu da budu što aktivnije u životu.

U slučaju lošeg vremena manifestacija se odlaže za nekoliko dana, a organizator će to javiti putem SMS-a vođama grupa (učiteljicama i vaspitačicama) i putem društvenih mreža, kao i preko internet prezentacije organizatora.