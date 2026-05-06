NEDELJA SEĆANJA I ZAJEDNIŠTVA: Đurđevdanski kros danas u Vršcu
Školski centar "Nikola Tesla“ u Vršcu, povodom obeležavanja školske slave organizuje Đurđevdanski kros koji će biti održan danas od 10 časova.
Ova sportsko-edukativna manifestacija realizuje se u saradnji sa Gimnazijom "Borislav Petrov Braca“, u okviru obeležavanja Nedelje sećanja i zajedništva, sa ciljem promocije zdravih stilova života, sportskih aktivnosti i jačanja međusobne povezanosti među mladima.
Đurđevdanski kros predstavlja priliku da učenici kroz sport iskažu timski duh, fer-plej i pozitivan odnos prema zdravlju i fizičkoj aktivnosti. Organizatori ističu da je poseban akcenat stavljen na negovanje zajedništva, solidarnosti i međusobnog poštovanja, vrednosti koje su od izuzetnog značaja za razvoj mladih generacija.
Manifestaciju su podržali Grad Vršac i Sportski savez Vršca, prepoznajući značaj ovakvih događaja za lokalnu zajednicu i podsticanje mladih na aktivan i zdrav način života.
