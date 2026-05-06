Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na tri lokacije.

Petrovac na Mlavi, Crveni krst 9-14 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.