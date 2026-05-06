U Beogradu je održan prestižni FIRST LEGO League (FLL) Explore festival 2026, na kojem su učenici Osnovne škole "Slobodan Bajić Paja“ iz Sremske Mitrovice ostvarili veliki uspeh i osvojili Nagradu za inovaciju.

U konkurenciji 33 ekipe, mladi Mitrovčani uspeli su da se izdvoje i svrstaju među najbolje timove na takmičenju koje okuplja najtalentovaniju decu iz oblasti nauke i tehnologije.

Mesecima radili na projektu

Tim učenika iz Sremske Mitrovice kroz višemesečan rad bavio se istraživanjem, dizajnom i programiranjem robotičkih modela, rešavajući zadatke iz realnog sveta.

Pod mentorstvom Olivere Roljić i Danijele Erdeljan, učenici su pokazali znanje, kreativnost i upornost, što im je na kraju donelo značajno priznanje.

Jedno od najvažnijih priznanja na takmičenju

FIRST LEGO League festival predstavlja jednu od najvećih platformi za razvoj dece u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), a nagrada za inovaciju ubraja se među najznačajnija priznanja.

Iz škole ističu da je ovaj uspeh rezultat velikog truda i rada.

"Ideje naših učenika su pokazale da kreativnost nema granica. Ponosni smo na njihov rad i zalaganje“.