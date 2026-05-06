U jednom od najpoznatijih i najvećih vojvođanskih sela, Čurugu, i danas opstaje jedan gotovo zaboravljen zanat, pravljenje svilenih bombona.

U porodičnoj radionici „Bombonica“ Slavko Milivojev nastavlja tradiciju dugu više od 130 godina, čuvajući recepte i način rada koji se prenose već četiri generacije.

Priča ove porodice počinje još od pradede, Riste Đorđevića, koji je u svoj dom primio Slavkovog dedu, po kojem nosi ime, i naučio ga zanatu. Od tada pa do danas, veština pravljenja bombona ostala je u porodici, a svaka generacija joj je dodavala svoje iskustvo i trud.

Još kao osmogodišnje dete, deda današnjeg vlasnika učio je prve korake ovog posla, što govori koliko je rano započinjalo usvajanje zanata.

- Moj deda je kao dete bez roditelja usvojen u ovu kuću. Čovek koji se bavio pravljenjem bombona imao je sina koji je prerano preminuo, pa je moj deda iz doma u Melencima doveden ovde u Čurug na usvajanje, gde je čekao zajedno sa još nekoliko mališana. Na kraju su u Mesnoj zajednici ostali samo on i još jedan dečak, a pradeda je, kada je čuo da se ovaj zove Slavko, odlučio da baš on ostane kod njega, jer se i njegov pokojni sin tako zvao – priča Milivojev, za novosadski Dnevnik, koji nije imao dilemu kada je trebalo nastaviti porodični bombondžijski zanat.

U ovoj radionici prave se svilene i dražirane bombone, žele bombone, kretoš, kokos rolat, krompir šećer, orasnice, a sve izrađuju ručno, po starom, neizmenjenom receptu i uz mnogo posvećenosti. Među proizvodima se posebno izdvaja krompir šećer, koji je, uz umerenu konzumaciju, pogodan i za dijabetičare. Takođe, ističu da prave vrhunski žele, jer u proizvodnji koriste i agar, a ne samo želatin.

Današnji majstor bombondžija kaže da je ovo najslađi posao, ali i jedan od onih koji traže upornost i stalno usavršavanje.

- Iako sam dugo u ovom poslu, tek nedavno sam potpunosti savladao sve tajne ovog zanata, jer se znanje stiče godinama i iskustvom, a podrška moje porodice je motivacija za sve to - kaže Slavko.

Posebnu vrednost ovom poslu daje činjenica da se koristi i oprema stara više od jednog veka, uključujući vakuum mašinu koju je koristio još njegov pradeda, a koja je danas prava retkost. Uprkos modernoj industrijskoj proizvodnji, ručno rađene bombone i dalje imaju svoje kupce i prepoznat kvalitet.

Svoje proizvode Milivojevi prodaju na vašarima, slavama i manifestacijama širom Vojvodine, a kako kažu, od ovog posla može da se živi. Najveću podršku u radu Slavko ima u svojoj porodici, koja zajedno sa njim održava tradiciju i prenosi je dalje.

Kako sam kaže, život na selu mu nikada nije bio prepreka, već prednost, jer upravo tu ima prostora da radi ono što voli i da sačuva porodično nasleđe, uz poruku da se i na selu može živeti dostojanstveno kada se radi sa voljom i znanjem.