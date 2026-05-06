- Bože, kako svi gledaju k’o da nikad nisu videli plavu lubenicu?!, čudili se iskusni Banaćani televiziji koja je pre nekoliko decenija došla baš u njihovo selo kad se pročulo da su kod Žive lubenice plave?!

- Auuu, plava, original plava, da vidiš koliko je slađa kad je plava, probaj... Jesi jeo kad plavu lubenicu? Nisi? A ukus malo vuče na jagnje, vikali su Živa i njegovo društvo pred kamerama Borinog petkazanja, čuvene emisije RTV Vojvodine, koja je beležila neobične pojave među običnim ljudima, a danas živi svoj drugi život na Jutjubu gde i čuva uspomene na neka druga, davna vremena.

Živine plave lubenice sa ukusom jagnjetine iz Banata Foto: Youtube Printscreen/Borino 5kazanje

- Prodavaćemo plave, crvene i žute, pa kad na pijac izađemo i presečemo, gospoje kad dođu mi ćemo da pitamo koju ćete, šalili su se banatski šereti na račun svog izuma za koji Srbija dotad nije čula, a onda je sve prikazano na televiziji.

Živa više nije na ovom svetu ali uspomena na njega i njegove plave lubenice još se pamti i prepričava.

 Reč je o tajni iz Banata, sa salaša u Vincaidu, koju Živa nije hteo do kraja da otkrije, ali je ukratko pred kamerama objasnio kako lubenica iz banatske ravnice postaje plava kad se pospe pepelom nad kojim se peklo isključivo žensko jagnje! Jer sa muškim, kako je govorio, ovaj trik ne radi.

Tajnu zanata, koje drvo je založio ispod ražnja, Živa nije hteo da otkrije, ali Banat još pamti njegove plave lubenice sa ukusom jagnjetine.

Kurir.rs/Youtube Borino 5kazanje 

