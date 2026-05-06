Putevi Srbije obaveštavaju javnost da se sutra, 6. maja, povodom proslave Đurđevdana, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima. Kako bi se obezbedilo što sigurnije i nesmetano odvijanje saobraćaja, iz ovog javnog preduzeća apeluju na vozače da budu dodatno oprezni i da se pridržavaju preporuka tokom putovanja.

Kako se navodi u saopštenju:

Pre polaska na put, vozači bi trebalo da se putem zvaničnog sajta JP Putevi Srbije ili mobilne aplikacije informišu u realnom vremenu o mogućim zastojima, radovima na putu i svim drugim relevantnim informacijama o stanju na državnim putevima.

Pored toga, svim učesnicima u saobraćaju upućuju se i dodatne preporuke:

  • Održavajte bezbedno rastojanje između vozila
  • Ne upravljajte vozilom pod dejstvom alkohola
  • Budite strpljivi u slučaju zastoja
  • Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju trenutnim uslovima na putu.
