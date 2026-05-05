U 87. godini, preminula je Svetlana Filipović (1939-2026), dugogodišnja direktorka Gimnazije "Vuk Karadžić", saopšteno je danas iz ove lozničke srednje škole.

Rođena je u Loznici, a u Gimnaziji se zaposlila 1964. kao profesor ruskog jezika, da bi onda 1976. bila postavljena na mesto direktora škole. Na toj dužnosti iskazala je, navode iz kolektiva, potencijal kao rukovodilac posvećen prosvetarskoj misiji, zavidno podižući ugled škole i boreći se za njen status u kontekstu srednjeusmerenog obrazovanja.

U istoriji Gimnazije imala je najduži direktorski staž, a generacije kolega i učenika pamte je po šarmantnosti, autoritativnosti i profesionalizmu. Imala je liderske sposobnosti i okupljala oko sebe profesionalce čiji je trud, krunisan vrhunskim rezultatima, zabeležen u Letopisu škole.

Kako se ističe u saopštenju, u toku njene karijere veličanstveno je obeležena 125. godišnjica postojanja i rada škole. Tim povodom je štampana Monografija Gimnazije ''Vuk Karadžić'', a dobijena je i Vukova nagrada za izuzetan doprinos škole društvu u oblasti obrazovanja i vaspitanja mladih.

Nakon odlaska u penziju, od 2001. godine, Svetlana Filipović živela je u Beogradu. Redovno je, ističu iz kolektiva koji je nekada uspešno vodila, slala čestitke za Dan škole i pozdravljala kolege, a uvek se ponosila svojim poreklom, postignućima i principima. Mladim naraštajima ostavila je u amanet da neguju istinske duhovne vrednosti, da uče i brižljivo čuvaju tekovine za koje su se žrtvovale starije generacije. Iza sebe je ostavila ćerku Jasminu.