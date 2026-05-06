Srbija
NA PUTNIČKIM TERMINALIMA NEMA ZADRŽAVANJA: Na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju tri sata na izlaz
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju tri sata na izlaz.
Teretna vozila na graničnim prelazima Horgoš i Sremska Rača čekaju sat vremena na izlaz.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
