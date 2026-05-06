U ranim jutarnjim časovima, dok je grad još spavao, naselje Jalija u Sremskoj Mitrovici već je bilo na nogama. Uz pesmu, muziku i povorku, mitrovački Romi započeli su obeležavanje Đurđevdana tradicionalnim kupanjem u reci Savi.

Ovaj običaj, koji se neguje generacijama, jedan je od najvažnijih trenutaka praznika koji Romi poznaju kao Ederlezi – simbol dolaska proleća, novog početka i obnove.

U reku za sreću i zdravlje

Prema verovanju, jutarnje kupanje u reci ima posebnu moć – da očisti od loših uticaja i donese zdravlje, sreću i blagostanje u narednoj godini. Upravo zato, mnogi su i ove godine ušli u hladnu Savu, verujući u snagu ovog starog običaja.

Nakon okupljanja u naselju, povorka se uputila ka gradskoj plaži, gde je slavlje nastavljeno uz trubače, smeh i igru.

Pesma, igra i puno gostiju

Po povratku iz reke, slavlje se preselilo u domove, gde su domaćini dočekivali goste. Muzika, ples i vesela atmosfera obeležili su jedan od najvećih praznika u romskoj zajednici.

Mitrovački Romi ušli u reku u zoru, uz pesmu i trubače počelo slavlje Izvor: Kurir/D.Š.

Đurđevdan je dan kada se ljudi posebno uređuju, oblače svečano, a domovi se ukrašavaju cvećem kao simbol dolaska proleća.

Tradicija koja traje

Za mnoge u Jaliji, ovo nije samo običaj – već deo identiteta i način da se tradicija sačuva i prenese na mlađe generacije.

I ove godine, Sava je bila mesto okupljanja, a Đurđevdan još jednom potvrdio da običaji u Sremskoj Mitrovici žive punim plućima.