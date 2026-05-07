U Pirotu će od 12. do 15. maja i od 18. do 21. maja od 10 do 15 časova, na strelištu “Božurato” biti izvedeno bojevo gađanje.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Pirotu, tokom gađanja, zabranjuje se kretanje na prostoru strelišta koji će biti obeleženo crvenim zastavicama, tablicama i koje će obezbeđivati stražari.

Građani se upozoravaju da obaveznu poštuju pravila kretanja tokom događaja.

