Počinje prva faza sanacije spomenika u Nišu, koje je oštetio zub vremena, ali i vandali. U ovoj fazi biće sanirano 15 spomenika u centru grada, među kojima i centralni Spomenik oslobodiocima Niša na Trgu Kralja Milana, rad vajara Antuna Augustinčića.

Zbog svoje masivnosti i visine od čak 17 metara radovi će biti zahtevniji. Planirane su i sanacije spomenika u Tvrđavi i Rovčetu. Inače, na spisku je više od 50 spomenika kojima su potrebne manje ili veće intervencije, od ukupno 213 koliko ih ima u gradu.

Jedan od najznačajnijih spomenika na jugu Srbije posvećen oslobodiocima Niša na Trgu Kralja Milana biće uskoro saniran. Autor ovog monumentalnog spomenika je Antun Augustinčić. Spomenik je visine 17 metara, a centralna figura vojnika Moravca na konju u prirodnoj veličini je skoro sedam metara. Nisu velika oštećenja, ali će zbog masivnosti radovi biti zahtevni, kažu u niškom Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Ovo je jedan od 15 spomenika u gradu koji će biti sanirani u prvoj fazi, a na osnovu procene gradske Komisije za zaštitu spomenika.

- Kod Spomenika oslobodiocima Niša postoje manja oštećenja na samom spomeniku i frizovima, i jedna kamena ploča je izmeštena na višem delu konstrukcije, pa će biti neophodni zahtevniji radovi uz postavljanje skele - kaže Dušan Andrejević, direktor Zavoda za zaštitu spomenika Niš.

Očekuje se za par dana raspisivanje javne nabavke. U prvoj fazi za sanaciju spomenika grad je izdvojio 15 miliona dinara.

- Mogu da kažem da je za ove namene u budžetu grada ove godine, po prvi put, opredeljeno 15 miliona dinara i da ćemo sanirati više od 15 spomenika tokom ove godine. Takođe, mapirano je da 55 spomenika kulture zahteva određene intervencije, bilo manje ili veće, i trudićemo se da svake godine otklanjamo te nedostatke kako bismo svim spomenicima kulture, bez obzira na to da li se nalaze u centru grada ili na obodu, vratili stari sjaj - izjavila je gradska većnica Ivana Cvetković.

U prvoj fazi najveći broj spomenika biće saniran u centru grada.

- Među njima su i spomenik mitropolitu Milentiju, spomenik žrtvama NATO bombardovanja, nekoliko spomenika u Tvrđavi, kao i spomenik streljanim rodoljubima i učesnicima Topličkog ustanka u Rovovima, koji je značajno oštećen. Tu je i spomen-grobnica narodnih heroja preko puta Narodnog pozorišta - kazao je Dušan Andrejević, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Radovi će obuhvatiti sve — od zamene oštećenih ploča do složenijih zahvata koji podrazumevaju postavljanje skela i ozbiljnije konzervatorske radove. Tako na primer na spomeniku Filipu Filipoviću u parku heroja NOB-a treba da se pričvrsti bista, dok drugi zahtevaju kompleksnije radove.

- Većina oštećenja nastala je usled zuba vremena i nedostatka održavanja u prethodnim godinama. Ipak, nažalost, prisutan je i vandalizam. Jedan od najlošijih primera je spomenik Topličkim ustanicima, gde su ploče uništavane iz neobjašnjivih razloga - kaže Dušan Andrejević, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Prema izveštaju Komisije za zaštitu spomenika u gradu je popisano 213 spomenika, a neophodna je sanacija više od 50 spomenika.