Iz prihvatilišta JKP "Zoohigijena i veterina” Novi Sad udomljeno je 28 pasa tokom aprila, četiri manje nego u martu, što je ukupno 95 od početka godine.

- Prošle godine u istom periodu imali smo neznatno više, 102 udomljavanja, te nas zaista raduje ovako lep početak godine i nadamo se da će se trend porasta udomljavanja nastaviti. Nastavljamo dalje sa akcijama, u toku ovog meseca ćemo imati akciju „Naši stari prijatelji”. Zato pozivamo sve vas drage ljude koji ste u prethodnom periodu i prethodnih godina udomili pse iz našeg prihvatilišta da nam pošaljete slike i snimke vaših ljubimaca. Cilj akcije je da pokažemo svima tu neizmernu ljubav i potencijalno možda probudimo želju i u drugim ljudima da osete istu tu emociju i udome psa - navode u JKP "Zoohigijena i veterina".

Tokom 2025. godine udomljeno je 270 pasa, 12 više nego godinu dana ranije. Svaki pas koji dođe u prihvatilište prođe takozvani CNR program, u okviru kojeg se vakciniše i steriliše, odnosno kastrira. Ukoliko je po naravi pitom, čipuje se i vraća na lokaciju na kojoj je nađen.

Prihvatilište za pse u Šangaju, Put šajkaškog odreda bb (021/640-32-20), otvoreno je svakog radnog dana od 7.30 do 19 časova i vikendom od 7.30 do 18, s tim da je udomljavanje radnim danima od 10 do 18, a vikendom od 10 do 15 časova.