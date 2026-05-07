Slušaj vest

Zbog remonta distributivnih trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže danas bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama:

RIBNJAK: Gornji put, Srednji put, Donji put, Kamenički put, Vukovarska, Trandžamentska, od 08.30 do 10.00

KAĆ: Prvomajska 1 – 15, 2 – 16, Svete Petke 1, Vinogradarska 29, od 09.00 do 10.00

VETERNIK: Ive Lole Ribara 2 A, od 10.00 do 10.30

Kurir.rs/Novosadski dnevnik

Ne propustiteSrbijaOVAJ GRAD OSTAO BEZ STRUJE USLED POŽARA! Zbog havarije došlo i do nestanka vode, oglasili se nadležni!
EPS 2.jpg
NovčanikPosle se čudimo kad stigne račun za struju: Najpopularniji majstor u Srbiji otkrio krivca, a mi smo ga sve vreme pogrešno koristili
profimedia0348389493-1.jpg
SrbijaPRVI ELEKTRIČNI FIJAKER U SRBIJI: Mašinski inženjer iz Kruševca predstavio novi projekat za kojim se svi okreću (FOTO)
Električni fijaker