RADOVI NA ELEKTRO MREŽI: Planirana isključenja struje danas u Ribnjaku, Kaću i Veterniku
Zbog remonta distributivnih trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže danas bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama:
RIBNJAK: Gornji put, Srednji put, Donji put, Kamenički put, Vukovarska, Trandžamentska, od 08.30 do 10.00
KAĆ: Prvomajska 1 – 15, 2 – 16, Svete Petke 1, Vinogradarska 29, od 09.00 do 10.00
VETERNIK: Ive Lole Ribara 2 A, od 10.00 do 10.30
Kurir.rs/Novosadski dnevnik
