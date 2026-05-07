Privodi se kraju prva faza radova na izgradnji kanalizacione mreže u Laćarku.

U prostorijama MZ Laćarak su predstavnici JKP „Vodovod“ koji primaju zahteve građana i potpisuju ugovore o priključcima.

Kancelarija radi ponedeljkom, sredom i petkom od 7 do 15 sati, a zahteve zainteresovani korisnici mogu da podnesu i u Sremskoj Mitrovici, u Projektnom birou preduzeća, Ulica Stari šor 114, svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

Po rečima v.d. direktora „Vodovoda” Dragana Despotovića, svakog dana urade se dva-tri priključka u dogovoru sa vlasnicima objekata koji su dužni da sami urade iskop. Do sada su podneta 362 zahteva.