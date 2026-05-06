Danas tokom popodnevnih časova izbio je požar u Limanskom parku u Novom Sadu.

Zapalilo se nisko rastinje. 

Vatra je zahvatila veliku površinu zelenila.

Brzom intervencijom vatrogasaca požar je saniran.

Nadležni podsećaju građane da ne bacaju opuške i druge otpakte koji mogu dovesti do požara.

