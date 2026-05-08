Slušaj vest

U okviru pratećeg programa izložbe "Kaleidoskop", publiku u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu (Trg galerija 1) tokom petka, subote i nedelje očekuju autorska vođenja kroz izložbe i prateći programi namenjeni različitim uzrastima.

U petak, 8. maja, od 19 časova o izložbi će govoriti muzejski edukator msr Goran Vujkov, dok su u subotu, 9. maja, planirana dva termina autorskog vođenja – u 13 i 17 časova, koje će realizovati muzejska savetnica msr Mirjana Brmbota. U nedelju, 10. maja, od 15.30 časova biće organizovano vođenje na ruskom jeziku, koje će održati kulturološkinja Marija Stoborod Šibanova.

U okviru pratećeg programa izložbe "Umetnička zbirka Matice srpske", u nedelju, 10. maja, takođe su planirana autorska vođenja u 13 i 17 časova, koja će realizovati viša kustoskinja msr Stanislava Jovanović Mindić. Posetioci će tom prilikom imati priliku da saznaju više o razvoju umetničke zbirke Matice srpske, tradiciji poručivanja portreta, negovanju kulture sećanja, kao i o značaju poklona i zaveštanja koja su tokom dva veka oblikovala njen identitet.

Za najmlađe posetioce, u subotu, 9. maja, od 11 časova biće izvedena dečja predstava "Trša".