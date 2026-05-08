Zlatibor će dobiti multifunkcionalni park "Palisad", prvi park ovog tipa na Zlatiboru. Park je moderan, pametno osmišljen i prilagođen svima: deci, mladima, starijima, ali i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Biće to mesto gde se spajaju igra, odmor, rekreacija i priroda – u jednom uređenom i savremenom prostoru.

Ono što je posebno važno, kako ističu u opštini Čajetina, postojeće drveće se čuva, a novo zelenilo se pažljivo uklapa u ambijent Zlatibora, stvarajući hlad, mir i prirodne kutke za boravak. Novo zelenilo uključuje visoke trave, grupisano žbunje i niže drveće, a sve je prilagođeno klimatskim uslovima Zlatibora, uključujući otpornost na vetar, hladnoću i sušu.

Park se sastoji od 17 celina, koje formiraju jedinstven pejzažni sistem povezan pešačkim stazama i zelenim površinama. Mobilijar obuhvata drvene klupe, multifunkcionalne stolove, sprave za rekreaciju, fabrički dostupne parkovske igračke, pergole, mreže, česme i elemente za sedenje.

U parku su planirani brojni sadržaji: biciklistička off-road staza, skejt park za mlade, dečja zona sa penjalicama i prostorom za igru u pesku, centralni plato za igru i druženje, art park – akustički vrt sa interaktivnim spravama, teretana na otvorenom, prostor za starije sugrađane, lounge zona za odmor i mir, multifunkcionalni stolovi za šah, stoni tenis i radionice, novi objekat kafića, fontana kod spomenika, uređene pešačke staze i zone za boravak, javni toalet i prošireni parking.

Park se realizuje u okviru projekta "Prevencija, odgovor i adaptacija na klimatske promene u ITI Užice", uz podršku Evropske unije kroz EU Integra program. Partneri na projektu su Grad Užice kao vodeći partner, MUP Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije, Opština Čajetina, Opština Požega, Opština Bajina Bašta i RRA Zlatibor. Donatorska sredstva obezbeđena su od Evropske unije kroz program EU Integra, koji partnerski realizuju Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).