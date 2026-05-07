Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na vranjskoj pijaci kod Bujkovskog mosta u ponudi su domaće jagode, a među tezgi se posebno izdvaja proizvođač iz Pavlovca koji za Kurir objašnjava kako izgleda ovogodišnja prodaja i šta je ključno za kvalitet ovog voća.

Kako navodi, za uspešan uzgoj jagoda presudne su tri stvari.

- Sunčani dani, navodnjavanje i prehrana to je najvažnije za dobru jagodu, kvalitetnu jagodu i naravno odabir sorti jagoda - ističe za Kurir prodavac iz Pavlovca.

Foto: Kurir/T.S.

Govoreći o tome kako kupci mogu da prepoznaju domaći proizvod, on naglašava da je miris najvažniji pokazatelj kvaliteta.

- Domaća jagoda se prepoznaje po mirisu, najviše po mirisu - napominje naš sagovornik.

Na vranjskoj pijaci kilogram domaćih jagoda trenutno se prodaje po ceni od oko 600 dinara, dok su uvozne ili jagode slabijeg kvaliteta nešto jeftinije i koštaju oko 500 dinara.

- Trenutna situacija na vranjskoj pijaci za kilogram domaćih jagoda trebalo bi izdvojiti 600 dinara - rekao je.

1/4 Vidi galeriju Voće na vranjskoj pijaci Foto: Kurir/T.S.

Na pitanje o mogućem kretanju cena i potražnji, proizvođač kaže da se pad ne očekuje, a da kupaca ima dovoljno.

- Biće tu negde oko 500 dinara, manje neće da budu sigurno. Jeste, kupuju i to baš dosta, kako se donese jagoda tako se u toku dana i proda - kaže za Kurir proizvođač iz sela Pavlovac nedaleko od Vranja.