Slušaj vest

Svetlana Stojanović iz Kikinde i dalje sabira štetu i pokušava da se oporavi od prizora koji ju je zatekao na periferiji grada. Umesto urednih redova organskih jagoda, dočekali su je iskidan agrotekstil i počupani mladi živići. Lopovi nisu samo krali plodove, već su, kako kaže, bukvalno unakazili mladi zasad u koji je uložila mnogo rada, novca i vremena. Organskom proizvodnjom bavi se od 2003. godine, a prošle godine zasadila je oko 2.000 mladih sadnica jagoda. Zbog nedavnih mrazeva zasad je bio prekriven agrotekstilom.

- Na periferiji Kikinde imam veliku baštu, površine hektar i po. Jagode sam zaštitila agrotekstilom zbog prošlonedeljnih mrazeva, ali i ptica, jer je suša pa atakuju na sistem za zalivanje. Kada sam ujutru došla u baštu, imala sam šta da vidim. Agrotekstil je bio iskidan iznad svakog živića. Jagode nisu brane, nego kidane. Da je neko hteo da ih obere, prvo bi pažljivo sklonio zaštitu. Ovako je zasad bukvalno unakažen - ogorčeno priča Stojanović o šteti koja joj je pričinjena u noći između ponedeljka i utorka.

Foto: Kurir/S. U.

Odmah je pozvala policiju, a obavljen je i uviđaj. Procena je da je uništeno i ukradeno oko 40 kilograma jagoda, ali sagovornica ističe da je najveća šteta zapravo na mladim sadnicama.

- Kilogram naše organske jagode košta 10 evra, a samo agrotekstil vredi oko 15.000 dinara. Najskuplji su ipak živići, jer svaki sadni materijal za organsku proizvodnju mora da ima sertifikat i provereno poreklo. Jedan živić košta oko pet evra - navodi ona.

1/4 Vidi galeriju Fotografije sa imanja u Kikindi Foto: Kurir/S. U.

Iako je po struci dizajnerka enterijera, nakon fakulteta u Beogradu odlučila je da se posveti proizvodnji zdrave hrane. Sertifikat za organsku proizvodnju poseduje od 2008. godine. Kaže da je zbog učestalih krađa prinuđena da dodatno obezbedi imanje:

- Jedne godine pokrali su nam kukuruz iz plastenika, ranije su odnosili papriku i paradajz. Postavili smo kamere, a sada ćemo celo imanje obezbediti stubićima i žicom pod naponom. Imamo i dva velika psa koja ranije nismo puštali u baštu. Više nemamo izbora - kategorična je Stojanović.