Povodom dva značajna projekta očuvanja kulturnog i duhovnog nasleđa sedmovekovnog manastirskog kompleksa, u manastiru Tronoši u četvrtak je održan sastanak episkopa šabačkog Jeroteja i gradonačelnice Loznice Dragane Lukić, saopšteno je iz gradske uprave.

Reč je o obnovi živopisa u manstirskoj crkvi posvećenoj Vavedenju Presvete Bogorodice i "Vukove sobe", koja se nalazi u manastiru. Razgovarano je o predstojećoj restauraciju fresaka u manastirskoj crkvi, a kako je istaknuto, u toku prošle godine izvedeni su istraživački radovi i urađen detaljan elaborat o stanju živopisa i same crkve, uz uzorkovanje i analizu svake scene. Obimniji konzervatorsko-restauratorski radovi na živopisu nisu izvođeni duže od pet decenija, poslednja veća obnova trajala je od 1964. do 1966. godine, a potom su radovi manjeg obima izvođeni od 1979. do 1983.

Foto: Kurir/T.I.

Tema sastanka bila je i obnova i oživljavanje postavke "Vukove sobe" u kompleksu manastira Tronoše. Postavka je poslednji put osvežena 1987. godine, a cilj je da taj prostor ponovo bude uključen u programe Vukovog sabora, kao što je bio prethodnih decenija, kada su se u okviru saborskih dana u Tronoši održavali posebni programi. Na sastanku je, kako je saopšteno, dogovoreno pokretanje prve faze restauracije živopisa, koju će zajednički realizovati Grad Loznica i Eparhija šabačka, čime će nakon više decenija započeti obimniji radovi na očuvanju jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturno-istorijskih spomenika Podrinja, kao i o uređenju muzejske postavke "Vukove sobe", radi njenog ponovnog uključivanja u programe Vukovog sabora.

