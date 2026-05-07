Društvo matematičara Srbije saopštilo je danas da su reprezentativci Srbije - svi iz beogradske Matematičke gimnazije - na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu osvojili po medalju - ukupno šest odličja.

Srebrne medalje osvojili su učenici Vladimir Lukić, Nina Šušić i Vanja Jelovac, a bronzane Stefan Šebez, Petar Banović i Pavle Damjanović, piše u saopštenju.

Rukovodioci tima Srbije bili su dr Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Teodor fon Burg iz Matematičke gimnazije u Beogradu.

Dodaje se da je 43. Balkanska matematička olimpijada (Balkan Mathematical Olympiad - BMO), održana od 3. do 8. maja. Učestvovalo je 11 zemalja jugoistočne Evrope u zvaničnoj konkurenciji, 13 gostujućih država i drugi tim Grčke, što je ukupno okupilo 148 izuzetno talentovanih takmičara. Šestočlana ekipa Srbije odabrana je na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije i Ministarstva prosvete.

U saopštenju se istače da je ovogodišnja Balkanska matematička olimpijada bila veoma zahtevna, te je uspeh učenika iz Srbije utoliko značajniji.