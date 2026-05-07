Zbog toga će u petak, 8. maja od 8 do 15 sati bez struje biti stanovnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Avalska od br. 19 do br. 29, Kosmajska br. 12 i 14, Lepše Stamenković od br. 56 do br. 104, Milutina Bojića od br. 30 do br. 41, Mostarska, Narodnog fronta od br. 36 do br. 64, Stanoja Glavaša br. 189 i Subotička.