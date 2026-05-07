OSAM ULICA BEZ STRUJE SUTRA U LESKOVCU: Izvode se radovi na rekonstrkciji distributivne elektroenergetske mreže, evo koliko će trajati
Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Zbog toga će u petak, 8. maja od 8 do 15 sati bez struje biti stanovnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Avalska od br. 19 do br. 29, Kosmajska br. 12 i 14, Lepše Stamenković od br. 56 do br. 104, Milutina Bojića od br. 30 do br. 41, Mostarska, Narodnog fronta od br. 36 do br. 64, Stanoja Glavaša br. 189 i Subotička.
Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.
U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.
Kurir.rs/Jugmedia