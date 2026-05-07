Slušaj vest

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.

Zbog toga će u petak, 8. maja od 8 do 15 sati bez struje biti stanovnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Avalska od br. 19 do br. 29, Kosmajska br. 12 i 14, Lepše Stamenković od br. 56 do br. 104, Milutina Bojića od br. 30 do br. 41, Mostarska, Narodnog fronta od br. 36 do br. 64, Stanoja Glavaša br. 189 i Subotička.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteDruštvoSvekrva joj tražila da promeni ime, dobila ga po nepoznatoj babi sa svadbe u selu: Upoznajte neobičnu ženu čiji je otac sina priznao sa 82 godine
collage.jpg
DruštvoLeskovac dobija bolnicu koja će biti skoro kao hotel: Ali imaju jedan veliki, a simpatičan problem sa doktorkama
Bolnica Leskovac, Dr Nebojsa Dimitrijevic
SrbijaPRIVREMENA IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U VUČJU OD 20. APRILA: Radovi će se izvoditi na ovim lokacijama
shutterstock_1510909820.jpg
SrbijaObičaj koji godinama opstaje u Leskovcu: Kumovima za Uskrs na poklon - torta
Leskovac Torta (8).png