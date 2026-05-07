Izložba "Od Nevesinjske puške do Solunskog fronta", posvećena legendarnom hajdučkom harambaši Peru Tunguzu, narodnom junaku i simbolu srpskog otpora u Hercegovini, od osmanskog perioda do Velikog rata, otvorena je večeras u Muzeju Jadra. Autorka izložbe je Nataša Gligorić, praunuka hajdučkog harambaše Pera Tunguza i sekretar Udruženja Nevesinjaca u Beogradu, koja ovim projektom neguje kulturu sećanja i afirmiše zavičajno nasleđe u srpskoj javnosti, a realizovana je uz stručnu saradnju istoričara Nenada Urića.

Nataša Gligorić

Izložba je nastala prošle godine u kojoj su Republika Srpska i Srbija zajednički obeležile veliki jubilej, 150. godišnjicu Nevesinjske puške, ustanka srpskog naroda protiv turske okupacione vlasti (1875–1878), a tim povodom nastala je dokumentarna postavka koja je obišla Republiku Srpsku, od Trebinja do Bijeljine, a sada će biti predstavljena u Srbiji.

- Izložba je nastala pod pokroviteljstvom Predstavništva Republike Srpske u Srbiji, na čelu sa Mlađenom Cicovićem, u organizaciji udruženja građana "Kultura bez granica" kojim rukovodi Trifko Ćorović, novinar, koji je ovog puta uradio dizajn izložbe. Govori o životnom putu i stremljenjima Pera Tunguza, hajdučkog harambaše i ustaničkog vođe, iz perioda oslobodilačkih ratova druge polovine 19. i početka 20. veka. Nije samo omaž mom pradedi, priča o jednom minulom, davno zaboravljenom i velikom životu junaka patriote, već je to priča o narodu koji ne pristaje na ropske lance, o duhu vremena gde su sloboda, čast i dostojanstvo bile najviše vrednosti. Mislim da je to deo istorije koji je pomalo zaboravljen i potisnut, i što se tiče izučavanja u školama. Ali evo nas da se podsetimo na ta slavna vremena i događaje iz naše istorije, Nevesinjsku pušku, Uloški ustanak i Veliki rat, gde je Pero bio učesnik svih najvažnijih događaja – kazala je Gligorićeva koja je otvorila izložbu.

Član Gradskog veća, Marko Jovanović istakao je da je ovo prilika da se Lozničani upoznaju sa životom i podvizima Pera Tunguza, jednog od inicijatora i vođa Nevesinjske puške koja je bila uvod u velike istorijske događaje, od srpsko-turskih ratova, a nakon toga i Berlinskog kongresa gde je naša država i dobila nezavisnost.

- Tunguz je jedan od ljudi koji možda nisu dovoljno poznati široj javnosti, ali mi kao grad i Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''pokušavamo da približimo, pre svega mladima, herojske podvige, imajući u vidu da je on bio učesnik i ustanka protiv Austrougarske monarhije, ali i Prvog svetskog rata – naveo je on.