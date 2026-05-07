Gromki aplauz i buket cveća za italijansku umetnicu: Virtuoz na klaviru pijanistkinja Đulija Olivijeri oduševila je publiku u Vranju
Koncert italijanske pijanistkinje Đulije Olivijeri (Giulia Olivieri) održan je u prepunoj svečanoj sali Doma vojske u četvrtak u Vranju. Koncert je u saradnji sa Italijanskim institutom za Kulturu u Beogradu i Muzičkom školom „Stevan Mokranjac“ u Vranju, a u okviru manifestacije „Maj mesec muzike“ organizovalo Udruženje „Dante Alighieri“. Prisutnima se obratila direktorka muzičke škole Aleksandra Savić.
„Da uspemo da i duh našeg grada malo prenesemo i u Italiju, mislim da će Đulija i njena mama otići pune utisaka i da ćete uživati u večerašnjem koncertu“, rekla je direktorka Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ Aleksandra Savić.
Gaetano Paolillo, predsednik Udruženja “Dante Alighieri" Vranje izrazio je zadovoljstvo zbog nastupa umetnice iz Italije. Zahvalio je pijanistkinji na gostovanju i istakao da će posle Vranja Đulija Olivijeri održati u petak koncert u Leskovcu.
„Ovo je još jedna saradnja sa muzičkom školom, naša gošća italijanska pijanistkinja Đulija Olivijeri večeras ima koncert u Vranju, a sutra u Leskovcu“, istakao je Gaetano Paolillo, predsednik Udruženja.
Koncert je pijanistkinja započela jednom od sonata iz bogatog klavirskog opusa Aleksandra Skarlatija, italijanskog muzičara, zatim je usledila sonata velikog kompozitora bečkog klasicizma Betovena, koja nosi naziv “Opraštanja”, tri preludija Debisija francuskog kompozitora i Sonatina iz opusa Ravela modernog francuskog kompozitora.
Đulija Olivijeri, rođena u Materi (Italija), magistrirala je klavir na Konzervatorijumu E. R. Duni u Materi sa najvećom ocenom 110 cum laude, odbranivši završnu tezu o Johanesu Bramsu pod nazivom "Simfonista klavira".
Nastupala je na solističkim koncertima u Italiji i inostranstvu, uključujući koncerte za Muzički odsek Univerziteta Evori (Portugal), Muzej Skrjabina u Moskvi (Rusija), "Kuću Roberta Šumana" u Cvikau (Nemačka), Udruženje "Dante Aligijeri" u Luvenu (Belgija), Lafborou (Engleska), San Salvador (El Salvador), Malme-Lundu (Švedska) i "Kući Mater Betoven" u Koblencu (Nemačka).Trenutno je profesor klavira na Konzervatorijumu "Nino Rota" u Monòpoliju (Italija). Za ljubitelje klasične muzike u Vranju ovo je bilo veče za pamćenje koje je koncertom priredila italijanska pijanistkinja Đulija Olivijeri. Ulaz na koncert je bio slobodan.