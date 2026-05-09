Na prostoru nekadašnjeg Umetničkog ateljea u Kruševcu u toku je izgradnja Doma boraca, objekta koji će biti u potpunosti prilagođen potrebama boračkih organizacija sa teritorije grada. Vrednost investicije iznosi 65 miliona dinara, a kamen temeljac postavljen je tokom Vidovdanskih svečanosti 2025. godine u nekadašnjoj prestonici srednjovekovne Srbije.

Nova zgrada prostiraće se na više od 500 kvadrata, sa prizemljem i spratom, a biće zamišljena kao funkcionalan i višenamenski prostor. U okviru objekta biće uređene posebne prostorije u kojima će članovi različitih boračkih organizacija moći da organizuju svoje aktivnosti, radionice, edukativne skupove i sastanke.

Gradi se Dom boraca u Kruševcu

Grad Kruševac na ovaj način želi dodatno da pokaže podršku boračkim organizacijama i doprinese negovanju kulture sećanja.

Radove na izgradnji Doma boraca obišli su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović i njegova zamenica Snežana Radojković, koji su sa izvođačem razgovarali o dinamici preostalih aktivnosti. Kako je precizirano, Grad će obezbediti dodatni tehnički prilaz iz kruga Opšte bolnice kako bi se nesmetano odvijali radovi na fasadi objekta, uporedo sa parternim uređenjem prostora iza same zgrade.