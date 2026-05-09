Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Od 10. maja u Gornjem Milanovcu biće postavljen mobilni mamograf, gde će sve zainteresovane žene iz ove opštine i okoline moći da obave preventivne preglede dojki. Akciju organizuje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" uz podršku Ministarstva zdravlja.

Mobilni mamograf biće smešten u prostoru fabrike Metalac, a realizuje se u saradnji sa kompanijom Metalac i Zdravstvenim centrom Gornji Milanovac. Pregledi će biti dostupni svakog radnog dana, ali i vikendom, u periodu od 9 do 18 časova.

Zakazivanje pregleda moguće je svakog radnog dana od 7 do 14 časova putem telefona 062/803-5144, dok će Dom zdravlja dodatno pozivati žene koje pripadaju ciljnoj grupi za skrining.

Mamografija je namenjena ženama od 45 do 69 godina koje u poslednje dve godine nisu obavile ovaj pregled, kao i ženama starijim od 40 godina. Reč je o preventivnom pregledu koji se radi kod žena bez simptoma, sa ciljem ranog otkrivanja eventualnih promena i očuvanja zdravlja.