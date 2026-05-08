Na Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, 8. maj, koji se obeležava pod sloganom "Ujedinjeni u humanosti", u lozničkom Crvenom krstu najavili su aktivnosti tokom Nedelje Crvenog krsta koja traje od danas do 15. maja.

Prema rečima Borke Petković Jevtić, v.d. sekretara Crvenog krsta Loznica, predstoji više akcija, a prva je obeležavanje Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, 11. maja, kada u saradnji sa lozničkim Zdravstvenim centrom u toj ustanovi organizuju akciju za sve zaposlene u zdrastvenim ustanovama i građane.

- U našim prostorijama ćemo istoga dana dodeliti priznanja za osam davalaca koji su krv dali 40 puta. U utorak posećujemo Dom za stare u Krupnju gde ima 26 korisnika i nosimo im prigodne poklone, a narednog dana uručujemo nagrada učesnicima konkursa "Krv život znači"; i imamo 12 nagrađenih osnovaca u kategoriji literarni i likovni radovi, dok specijalnu nagradu dobijaju učenici sa smetnjama u razvoju iz OŠ "Kadinjača". Već tradicionalno četvrtak je dan za redovnu akcija davanja krvi u našim prostorijama, dok ćemo u petak u Inovacionom centru organizuovati kviz "Šta znaš o Crvenom krstu" za osnovce do četvrtog razreda i time završiti Nedelju Crvenog krsta. Naravno, tu je i naša tradicionalna akcija Paket za novorođenu bebu gde uručujemo poklone majkama novorođenčadi rođene od 8. do 15. maja u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra – rekla je Borka Petković Jevtić, v.d. sekretara lozničkog Crvenog krsta.

Inače, Crveni krst Loznica, osnovan 1876, program Narodne kuhinje sa prekidima ima od 1993, a neprekidno poslednje 24 godine obezbeđujući obroke za trenutno 158 korisnika, koji šest dana sedmično nudi kuvani, a nedeljom suvi obrok.