Slušaj vest

U Vranju je održan prvi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, koji je okupio veliki broj poslodavaca i nezaposlenih lica u prostorijama Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Događaj je trajao od 11 do 13 časova, a organizovan je sa ciljem direktnog povezivanja kandidata i poslodavaca.

Goran Živković, vršilac dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale u Vranju, kaže za Kurir da je na sajmu učestvovalo 35 poslodavaca koji su ponudili 376 otvorenih radnih mesta.

- Najveća potražnja je za šivačima, tapetarima, stolarima, agentima prodaje, fizičkim radnicim, obućarima, električarima, medicinskim sestrama, bravarima, spremačicama, prodavcima, pekarima, konobarima i kuvarima - navodi Živković.

Među posetiocima sajma bilo je veliko interesovanje za poslove u trgovini, auto-industriji, vinarstvu, obućarstvu, proizvodnji nameštaja, ugostiteljstvu, osiguranju, šivenju i zdravstvu, kao i za različita zanatska zanimanja.

- Veliko je interesovanje, Nacionalna služba je pozvala 1.200 ljudi sa evidencije Nacionalne službe. Veliko je interesovanje i što se tiče poslodavaca i nezaposlenih lica - ističe Goran Živković, vršilac dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale u Vranju i dodaje:

1/6 Vidi galeriju Sajam zapošljavanja u Vranju Foto: T.s.

- Direktni kontakt između poslodavca i nezaposlenih lica. Lica dobiju konkretne informacije od poslodavaca o profilima za koje su zainteresovani koji posao će raditi koju platu će imati. Popunjavaju svoj CV. Poslodavci dobijaju popunjene CV nezaposlenih i mogu da ih iskoriste u kasnijem periodu da ih pozovu kad se ukaže potreba za zapošljavanjem radnika. Jedno lice može kod sedam poslodavaca da preda svoj CV, da traži posao - dodaje.

Među izlagačima su bile i predstavnice kompanije Teklas, Aleksandra Cvetanović i Milica Trajković, koje su predstavile potrebe ovog poslodavca.

- Tražimo operatere u montaži, operatere kvaliteta i kao što možete videti veliko je interesovanje na našem štandu, veliki broj ljudi je već dostavio svoje prijave. Kompanija Teklas se bavi proizvodnjom kablova za automobile. Oko 30 novih radnika je potrebno za zanimanje operatera. Ukupan broj zaposlenih je oko 2.000 u pogonima u Vranju i Vladičinom Hanu. Ovde su CV koje popunjavaju kandidati, na osnovu CV mi radimo selekciju i zovemo ih. Do kraja meseca će imati povratnu informaciju - kaže Milica.

Među posetiocima bila je i Danijela Veličković, koja je na Sajmu zapošljavanja tražila novo radno mesto.

- Zaineresovana sam za radno mesto "štepera". Nadam se da ću naći posao. Popunila sam CV na četiri štanda. Nedavno sam ostala bez posla - navodi Danijela za Kurir.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje navode da poslodavci na sajmu imaju mogućnost da iskažu svoje kadrovske potrebe i brzo pronađu odgovarajuće radnike, uz besplatnu profesionalnu selekciju i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju. Nezaposlenima se preporučuje da pre dolaska na sajam prođu obuku za aktivno traženje posla, uključujući i onlajn platformu NSZ, kako bi što bolje pripremili radnu biografiju i nastup na razgovoru za posao.