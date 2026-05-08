Na FB grupi „Ljubitelji Tare“ danas je osvanuo snimak medveda u Zaovinama. Autor objave Ivan Đukanović naveo je da je snimak nastao nedaleko od restorana Tarsko jezero u Zaovinama, na brani Lazići.

Medved sekratko pojavio na asfaltnom putu, u blizini šumskog pojasa, a zatim se trčećim korakom udaljio ka gustoj šumi.

A da ovo nije usamljen slučaj u poslednjih sedam do deset dana govori nam i Vidoje Lazić, predsednik MZ Zaovine.

- Moj sin Milan je prošle sedmice u 18 i 50 časova, kada je išao kući sa kerom, na 200 metara video medveda. Ker je prvo lajao, pa se odmah vratio, a sin je stao. Na svu sreću medved je otišao, a Milan je oprezno došao kući. To je bilo na potezu Duge njive – Bare. Isto tako, prošle sedmice u zaseoku Kostreš, u štalu meštanina Obrena Đurića upala je divlja životinja i zaklala četvoro jagnjadi od po 40 do 50 kila. Izlazili su čuvari iz NP „Tara“ i tvrde da je to bio kurjak, ali ja kao iskusan lovac, a i drugi ljudi misle da je to bila mečka – kaže Vidoje.

Vidoje je rekao da je i kod Milošu Karakliću zver upala u tor. Pretpostavlja se da je medved, ali zbog suvog vremena ne može da se razazna trag da li je medveda ili vuka.

Inače, ovakve priče nisu iznenađenje, jer je Tara jedno od poslednjih utočišta mrkog medveda u Srbiji. Guste šume, mir i bogat biljni i životinjski svet čine ovu planinu idealnim staništem za jednu od najimpresivnijih životinja Balkana.

U NP „Tara“ godinama upozoravaju turiste da prilikom boravka u prirodi treba biti oprezan: ne prilaziti divljim životinjama, ne ostavljati hranu u šumi i izbegavati nagle pokrete i buku ukoliko do susreta dođe.

Ovaj današnji susret je pravo podsećanje da je čovek na Tari samo gost prirode.

- Videti medveda u divljini je privilegija, ali i trenutak kada shvatite koliko je Tara zapravo netaknuta - rekao je jedan od posetilaca Tare.

Poslednjih godina sve je više prijava o pojavljivanju medveda na području Tare, posebno u mirnijim delovima planine i oko šumskih puteva. Ipak, stručnjaci naglašavaju da medved uglavnom izbegava ljude i da su incidenti veoma retki.

Današnji prizor još jednom je pokazao divlju i mističnu stranu Tare — planine na kojoj priroda još uvek vodi glavnu reč.