NAJBOLJA LOZNIČKA PODRUŽNICA Odlukom Srpskog lekarskog društva dobitnik velike nagrade
Podružnica Loznica Srpskog lekarskog društva (SLD) dobitnik je nagrade za najbolju podružnicu, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos u oblasti kontinuirane medicinske edukacije, organizacije stručnih sastanaka i unapređenja profesionalnog rada, saopšteno je danas iz lozničkog Zdravstvenog centra. Nagrada SLD za 2025. godinu je uručena povodom obeležavanja godišnjice osnivanja Srpskog lekarskog društva, 6. maja.
Ovo priznanje predstavlja potvrdu posvećenog rada i stručnosti zdravstvenih radnika u Loznici, kao i njihovog kontinuiranog doprinosa razvoju medicinske struke i kvaliteta zdravstvene zaštite. Zdravstveni centar Loznica ponosan je na ovaj uspeh i nastaviće da podržava aktivnosti koje doprinose daljem unapređenju struke i zdravstvenog sistema, saopšteno je danas tim povodom iz ustanove.
Podružnica Loznica SLD postoji od 1962. godine, kada je postojalo deset lekara, što je bio uslov da se ona formira. Prvi njen predsednik bio je dr Branko Sterio, hirurg, a osnivačka skupština je održana u Banji Koviljači 22. decembra te godine. Podružnica deluju na području opština Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija i grada Loznice.