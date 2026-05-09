Slušaj vest

Podružnica Loznica Srpskog lekarskog društva (SLD) dobitnik je nagrade za najbolju podružnicu, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos u oblasti kontinuirane medicinske edukacije, organizacije stručnih sastanaka i unapređenja profesionalnog rada, saopšteno je danas iz lozničkog Zdravstvenog centra. Nagrada SLD za 2025. godinu je uručena povodom obeležavanja godišnjice osnivanja Srpskog lekarskog društva, 6. maja.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu posvećenog rada i stručnosti zdravstvenih radnika u Loznici, kao i njihovog kontinuiranog doprinosa razvoju medicinske struke i kvaliteta zdravstvene zaštite. Zdravstveni centar Loznica ponosan je na ovaj uspeh i nastaviće da podržava aktivnosti koje doprinose daljem unapređenju struke i zdravstvenog sistema, saopšteno je danas tim povodom iz ustanove.

Podružnica Loznica SLD postoji od 1962. godine, kada je postojalo deset lekara, što je bio uslov da se ona formira. Prvi njen predsednik bio je dr Branko Sterio, hirurg, a osnivačka skupština je održana u Banji Koviljači 22. decembra te godine. Podružnica deluju na području opština Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija i grada Loznice.

Ne propustiteSrbijaOD PAKETA ZA BEBE DO KVIZA ZA OSNOVCE: "Nedelja Crvenog krsta" u Loznici
LOZNICA - Podela obroka.jpg
SrbijaOBNOVA ŽIVOPISA U MANASTIRU TRONOŠA: Saradnja Eparhije šabačke i Grada Loznice - razgovor o predstojećoj restauraciju fresaka
LOZNICA - U Manastiru Tronoša Foto Gradska uprava.jpeg
Srbija37 DEČAKA I 28 DEVOJČICA: April u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra
LOZNICA - Grip zaustavio posete.JPG
SrbijaPRVI "PROLEĆE FEST" ZA SVE GENERACIJE Festival u Banji Koviljači (FOTO)
BANJA KOVILJAČA - Bilo je i cveća.JPG