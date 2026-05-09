Podružnica Loznica Srpskog lekarskog društva (SLD) dobitnik je nagrade za najbolju podružnicu, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos u oblasti kontinuirane medicinske edukacije, organizacije stručnih sastanaka i unapređenja profesionalnog rada, saopšteno je danas iz lozničkog Zdravstvenog centra. Nagrada SLD za 2025. godinu je uručena povodom obeležavanja godišnjice osnivanja Srpskog lekarskog društva, 6. maja.

Ovo priznanje predstavlja potvrdu posvećenog rada i stručnosti zdravstvenih radnika u Loznici, kao i njihovog kontinuiranog doprinosa razvoju medicinske struke i kvaliteta zdravstvene zaštite. Zdravstveni centar Loznica ponosan je na ovaj uspeh i nastaviće da podržava aktivnosti koje doprinose daljem unapređenju struke i zdravstvenog sistema, saopšteno je danas tim povodom iz ustanove.