Slušaj vest

Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru pogodio je noćas područje Beočina, a potres je registrovan u 3.53 časa, saopštio je Seizmološki zavod Srbije. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je na dubini od oko 12 kilometara.

Potres je registrovan tokom noći, a prema dostupnim seizmološkim podacima reč je o slabijem zemljotresu koji je kratko trajao i zabeležen je instrumentima nadležnih službi.

Zemljotresi ove jačine spadaju u slabe potrese i najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, ali mogu biti osetni u blizini epicentra. U pojedinim slučajevima mogu izazvati kratkotrajno podrhtavanje objekata i manje pomeranje predmeta u zatvorenim prostorima.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaMobilni mamograf od 10. maja u Gornjem Milanovcu: Preventivni pregledi za žene u Metalcu
Mobilni mamograf
SrbijaRadisav se iz Austrije vratio u selo kod Bajine Bašte i zasadio hiljade stabala - napravio svoju šumu (FOTO)
Rogačica - zasadio svoju šumu - Radisav Sekulić
SrbijaGradi se Dom boraca u Kruševcu: U toku realizacija investicije vredne 65 miliona dinara (FOTO)
Dom boraca Kruševca u izgradnji.jpg
SrbijaNajveća potražnja za ŠIVAČIMA, STOLARIMA I ELEKTRIČARIMA: U Vranju Sajam zapošljavanja okupio 35 poslodavaca i 376 radnih mesta, stiglo 1.200 nezaposlenih
Sajam zapošljavanja