NOVI ZEMLJOTRES U SRBIJI
Zatreslo se tlo u Srbiji: Zemljotres usred noći probudio građane, hitno se oglasio Seizmološki zavod
Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru pogodio je noćas područje Beočina, a potres je registrovan u 3.53 časa, saopštio je Seizmološki zavod Srbije. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je na dubini od oko 12 kilometara.
Potres je registrovan tokom noći, a prema dostupnim seizmološkim podacima reč je o slabijem zemljotresu koji je kratko trajao i zabeležen je instrumentima nadležnih službi.
Zemljotresi ove jačine spadaju u slabe potrese i najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, ali mogu biti osetni u blizini epicentra. U pojedinim slučajevima mogu izazvati kratkotrajno podrhtavanje objekata i manje pomeranje predmeta u zatvorenim prostorima.
