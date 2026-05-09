Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Zemljotres jačine 2,6 stepeni po Rihteru pogodio je noćas područje Beočina, a potres je registrovan u 3.53 časa, saopštio je Seizmološki zavod Srbije. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa bio je na dubini od oko 12 kilometara.

Potres je registrovan tokom noći, a prema dostupnim seizmološkim podacima reč je o slabijem zemljotresu koji je kratko trajao i zabeležen je instrumentima nadležnih službi.

Zemljotresi ove jačine spadaju u slabe potrese i najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, ali mogu biti osetni u blizini epicentra. U pojedinim slučajevima mogu izazvati kratkotrajno podrhtavanje objekata i manje pomeranje predmeta u zatvorenim prostorima.