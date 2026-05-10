Slušaj vest

Poznata modna kreatorka Verica Rakočević uključila se u humanitarnu akciju pomoći Dušku Španoviću i doniraće dva svoja modela za humanitarnu licitaciju koja će biti održana u Sremska Mitrovica.

Licitacija će biti organizovana po završetku humanitarnog programa 13. maja u Pozorište "Dobrica Milutinović", a sav prihod namenjen je pomoći Dušku Španoviću.

Duško Španović, profesor trube iz Sremske Mitrovice, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon teškog moždanog udara koji je pretrpeo pre nekoliko godina, zbog čega su mu potrebni lečenje i rehabilitacija.

Duško Španović
Foto: Kurir

U okviru akcije pomoći biće organizovana dva humanitarna koncerta. Prvi program zakazan je za 13. maj u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, dok će drugi koncert biti održan 26. maja u Visoka škola strukovnih studija "Sirmijum“.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju događajima i podrže akciju za pomoć Dušku Španoviću. Pored donacija i koncerata, dodatna pomoć biće prikupljana i kroz licitaciju modela koje poklanja Verica Rakočević, koja je ujedno i kuma Duška Španovića, ali i mitrovačka snajka.

Ne propustiteStarsPOZNATA SRPKINJA IMA 78 GODINA I RADI SVAKOG DANA 100 ČUČNJEVA I SKLEKOVA: Trči i grli drveće i uživa u ljubavi sa dosta mlađim
screenshot-50.jpg
StarsVELJKO ODVEO VERICU RAKOČEVIĆ U SVOJ RODNI GRAD: Otišli sa Avale na ovo mesto, poznat je i razlog! Svi su prilazili kreatorkinom 35 godina mlađem suprugu (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-02 at 23.00.45 (1).jpeg
Stars"ODREKAO SAM SE POTOMSTVA, TO JE MOJ IZBOR" Emotivna ispovest Veljka Kuzmančevića: Nikada nisam prevario Vericu!
verica-veljko.jpg
StarsSADE KROMPIR, ŽIVE BEZ STRUJE I INTERNETA, ČUVAJU KOKOŠKE! Pola estrada pobeglo iz grada u divljinu, a on ne silazi sa planine i ne dolazi u Beograd (FOTO)
668120053_1266868488388450_7702643718440135320_n.jpg