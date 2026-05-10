Poznata modna kreatorka Verica Rakočević uključila se u humanitarnu akciju pomoći Dušku Španoviću i doniraće dva svoja modela za humanitarnu licitaciju koja će biti održana u Sremska Mitrovica.

Licitacija će biti organizovana po završetku humanitarnog programa 13. maja u Pozorište "Dobrica Milutinović", a sav prihod namenjen je pomoći Dušku Španoviću.

Duško Španović, profesor trube iz Sremske Mitrovice, suočava se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon teškog moždanog udara koji je pretrpeo pre nekoliko godina, zbog čega su mu potrebni lečenje i rehabilitacija.

U okviru akcije pomoći biće organizovana dva humanitarna koncerta. Prvi program zakazan je za 13. maj u Pozorištu „Dobrica Milutinović“, dok će drugi koncert biti održan 26. maja u Visoka škola strukovnih studija "Sirmijum“.