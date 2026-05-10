Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju obeležiće 12. maja svoju hramovnu slavu, a tim povodom pripremljen je bogat duhovni i kulturni program.

Kako je najavio starešina hrama, protojerej Goran Krstić, proslava će početi u ponedeljak, 11. maja, u 18 časova, kada će biti služeno svečano večernje bogosluženje sa petohlebnicom. Centralni događaj biće održan u utorak, 12. maja, kada će od 9 časova biti služena Sveta arhijerejska liturgija. Liturgiju će služiti episkop mileševski mitropolit Atanasije, a potvrđen je i dolazak mitropolita srednjezapadno-američkog Longina.

Nakon liturgije ulicama Prijepolja proći će svečana litija, koja će se, kao i prethodnih godina, kretati centralnim gradskim ulicama. Iz hrama su apelovali na građane za razumevanje i strpljenje, jer će centralne gradske saobraćajnice u periodu od 10 do 13 časova biti zatvorene za saobraćaj. Takođe je upućen poziv građanima koji imaju parkirana vozila u Valterovoj ulici da ih u tom periodu uklone kako bi litija mogla nesmetano da prođe.

Po završetku litije, u porti hrama biće obavljeno blagosiljanje slavskih darova, uz kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne.