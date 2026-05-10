Slušaj vest

Hram Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju obeležiće 12. maja svoju hramovnu slavu, a tim povodom pripremljen je bogat duhovni i kulturni program.

Kako je najavio starešina hrama, protojerej Goran Krstić, proslava će početi u ponedeljak, 11. maja, u 18 časova, kada će biti služeno svečano večernje bogosluženje sa petohlebnicom. Centralni događaj biće održan u utorak, 12. maja, kada će od 9 časova biti služena Sveta arhijerejska liturgija. Liturgiju će služiti episkop mileševski mitropolit Atanasije, a potvrđen je i dolazak mitropolita srednjezapadno-američkog Longina.

Nakon liturgije ulicama Prijepolja proći će svečana litija, koja će se, kao i prethodnih godina, kretati centralnim gradskim ulicama. Iz hrama su apelovali na građane za razumevanje i strpljenje, jer će centralne gradske saobraćajnice u periodu od 10 do 13 časova biti zatvorene za saobraćaj. Takođe je upućen poziv građanima koji imaju parkirana vozila u Valterovoj ulici da ih u tom periodu uklone kako bi litija mogla nesmetano da prođe.

Po završetku litije, u porti hrama biće obavljeno blagosiljanje slavskih darova, uz kulturno-umetnički program i posluženje za sve prisutne.

"Pozivamo verni narod našeg grada, ali i cele Srbije, da uzme učešće u svetoj liturgiji i litiji i da se zajedno pomolimo Svetom Vasiliju Ostroškom da bude molitveni zaštitnik svih nas“, poručio je protojerej Goran Krstić.

Kurir.rs/PP Media

Ne propustiteŽivotFatima odbijala da se bolesna pokloni Svetom Vasiliju Ostroškom: Kada su je odveli na Ostrog, počela je da se grči, a onda se desilo nešto neverovatno
c1.jpg
Politika"POMOLIO SAM SE SVETOM VASILIJU DA POMOGNE SRPSKOM NARODU... DA SAČUVAMO MIR I OBRAZ" Predsednik Vučić obišao selo Mrkonjići (VIDEO)
1321321321.jpg
Društvo"NA PREGLEDU DRŽALA IKONU, A BOLEST NESTAJALA SAMA OD SEBE!" Otac Sergije o čudima Vasilija Ostroškog: "Muž i sin su joj preminuli od raka, a ovo je spasilo!"
Otac Sergije
DruštvoDEVOJKA NA OSTROGU PALA SA LITICE U PROVALIJU OD 100 METARA! Nakon toga se desilo nešto neshvatljivo, otac Predrag ispričao detalje ČUDA Vasilija Ostroškog
Ostrog i otac Predrag Popović, kolaž fotografija