PENZIONERI IZ SLOVENIJE PONOVO BIRAJU MERKUR: Vrnjačka Banja potvrđuje status regionalnog centra zdravstvenog turizma
Srpske banje u poslednjoj deceniji 21. veka intenzivno rade na tome da prate evropske i svetske trendove, unapređujući kvalitet usluga, infrastrukturu i medicinske programe. U tom procesu modernizacije posebno se izdvaja Vrnjačka Banja, dok Specijalna bolnica Merkur, kao nosilac ponude zdravstvenog turizma, predstavlja primer uspešnog spoja tradicije i savremenog medicinskog pristupa
Potvrda ovog trenda ogleda se i u sve većem interesovanju stranih gostiju za banjske usluge, a jedan od prmera dugoročne saradnje dolazi iz Slovenije. Udruženje penzionera iz Ljubljane i ove godine po treći put za redom dolazi na odmor i banjsko lečenje u Merkur. Članovi ovog udruženja svake godine posećuje neku od evropskih banja a pre dve godine prvi put posetili su Vrnjačku Banju. Više od 100 gostiju iz Slovenije tokom godine posetiće Merkur u dve organizovane grupe. Ono što gosti iz Slovenije najviše vrednuju u Merkuru je medicinska usluga, terapije, stručnost i ljubaznost zaposlenih.
Lekovita mineralna voda i njihova primena bili su glavni faktor za izbor Merkura i Vrnjačke Banje za njihov odmor, a od prošle godine paketi usluga su još bogatiji jer uključiuju tretmane i usluge Merkurovog Peloid centra. Dodatna atrakcija za ove goste je mogućnost organizovanje izleta i istraživanje bogatog okruženja Vrnjačke Banje. Članovi ovog Udruženja su vrlo aktivni i cene bogat i sadržajan odmor uz kvalitetnu medicinu i kontrolu zdravlja što je i glavni cilj njihovih putovanja.
Broj stranih gostiju koji posćuju Merkur raste godinama unazad, što govori o atraktivnosti i banjskog turizma i kvalitetu usluga koje Merkur nudi. Strani gosti, čine 30 odsto komercijlnog broja Merkurovih gostiju, sa brojnim naznakama povećanja ovog procenta kroz planirane saradnje sa tržištima koja pokazuju interesovanje za vrhunsku banjsku uslugu. Najveći broj stranih gostiju dolazi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Ruske Federacije, Slovenije, Makedonije, Austrije, Nemačke Hrvatske i Ukrajine.