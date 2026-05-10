Srpske banje u poslednjoj deceniji 21. veka intenzivno rade na tome da prate evropske i svetske trendove, unapređujući kvalitet usluga, infrastrukturu i medicinske programe. U tom procesu modernizacije posebno se izdvaja Vrnjačka Banja, dok Specijalna bolnica Merkur, kao nosilac ponude zdravstvenog turizma, predstavlja primer uspešnog spoja tradicije i savremenog medicinskog pristupa

Potvrda ovog trenda ogleda se i u sve većem interesovanju stranih gostiju za banjske usluge, a jedan od prmera dugoročne saradnje dolazi iz Slovenije. Udruženje penzionera iz Ljubljane i ove godine po treći put za redom dolazi na odmor i banjsko lečenje u Merkur. Članovi ovog udruženja svake godine posećuje neku od evropskih banja a pre dve godine prvi put posetili su Vrnjačku Banju. Više od 100 gostiju iz Slovenije tokom godine posetiće Merkur u dve organizovane grupe. Ono što gosti iz Slovenije najviše vrednuju u Merkuru je medicinska usluga, terapije, stručnost i ljubaznost zaposlenih.

Lekovita mineralna voda i njihova primena bili su glavni faktor za izbor Merkura i Vrnjačke Banje za njihov odmor, a od prošle godine paketi usluga su još bogatiji jer uključiuju tretmane i usluge Merkurovog Peloid centra. Dodatna atrakcija za ove goste je mogućnost organizovanje izleta i istraživanje bogatog okruženja Vrnjačke Banje. Članovi ovog Udruženja su vrlo aktivni i cene bogat i sadržajan odmor uz kvalitetnu medicinu i kontrolu zdravlja što je i glavni cilj njihovih putovanja.