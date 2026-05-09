Na auto-putu kod isključenja za Bešku, u smeru od Novog Sada ka Beogradu, došlo je do kvara autobusa u kom su se nalazila deca, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici dodatno usporen.

Autobus je zaustavljen pored puta, a deca su u jednom trenutku izvedena van vozila i sklonjena na bezbedno mesto pored zaštitne ograde.

- Zamolite vozače za oprez kod mosta Beške, u kvaru je autobus pun dece u pravcu Novi Sad – Beograd - rekao je vozač za agenciju RINA koji je i dostavio fotografiju.

Za sada nema informacija tome šta je uzrokovalo kvar na autobusu.

Vozačima se savetuje dodatna opreznost i smanjena brzina kretanja na ovoj deonici autoputa kako bi se izbegle eventualne nezgode i dodatne gužve.

Kurir.rs/ RINA

