Slušaj vest

Na lozničkom Partizanskom groblju polaganjem venaca obeleženi su Dan pobede u Drugom svetskom ratu, 9. maj, i 81. godišnjica pobede nad fašizmom. Vence su položile delegacija Grada Loznice, Vojske Srbije - Kasarne ''Podnarednik Momčilo Gavrić'' u Klupcima, Gradskog odbora SUBNOR-a, Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' i više udruženja, a položen je i venac Ambasade Rusije. Minutom ćutanja odata je pošta palim borcima, a pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović rekao je da se obeležava ''izuzetno značajan datum, ne samo za srpski narod već i čitavo čovečanstvo, kada je na teritoriji Evrope zvanično i definitivno poražena nacistička Nemačka''.

Na današnji dan pre 81 godine zvanično je poražena ideologija koja je donela ogromna razaranja i stradanja, kako našem narodu, tako i ukupno čovečanstvu, ocenio je Jugović i istakao da se srpski narod uvek nalazio na pravednoj strani istorije, na stanovištu slobode, ravnopravnosti, pravde, a izuzetak nije bio ni Drugi svetski rat.

1/6 Vidi galeriju Dan pobede u Drugom svetskom ratu Foto: Loznica

- Naš narod je dao veliki doprinos, ogromne žrtve, vojne i civilne, u pobedi nad nacističkom pošasti. Uvek ćemo biti ponosni na našu slobodarsku tradiciju i zahvalni precima koji su živote ugradili u slobodu koju danas imamo. Tu zahvalnost usađivaćemo i prenosićemo i budućim naraštajima. Naš narod i naša država i danas, kao i mnogo puta ranije, na strani su slobode, međunarodnog prava, prava na put koji uvažava interese našeg naroda, jer samo je to način i garant da se u budućnosti možemo sačuvati od bilo kakvih sličnih nedaća kakve su nas zadesile u prošlosti – rekao je on.

Predsednik gradskog odbora SUBNOR-a Loznica, Života Isaković kazao je da je njihova želja da ''svako spomen-obeležje oslobodiocima, braniocima, junacima koji su dali živote za našu otadžbinu bude primereno održavano i da budu negovane uspomene na njihova herojska dela''. O Drugom svetskom ratu govorio je istoričar-kustor Muzeja Jadra Stefan Pavlović koji je podsetio da je to najkrvaviji, najveći sukob u istoriji čovečanstva koji je trajao šest godina i jedan dan. Započeo je napadom Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939, a završen 2. septembra 1945. kapitulacijom carskog Japana.