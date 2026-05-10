LOZNICA - Šesti međunarodni džiju-džicu turnir ''Loznica open'', u organizaciji lozničke Akademije borilačkih sportova (ABS), okupio je oko 1.200 takmičara iz više od 60 klubova u hali ''Lagator''. Učestvuju takmičari iz Mađarske, Bugarske, Rumunije, Portugalije, Severne Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i Srbije.

Sportistima je dobrodošlicu poželeo član Gradskog veća Vlastimir Lukić koji je kazao da je Loznica grad sporta što pokazuje i šesti međunarodni turnir ''Loznica open''.

– Grad Loznica ulaže značajna sredstva u sport, a da je tako pokazuju i rezultati naših sportista na takmičenjima širom Srbije, Evrope i sveta. Podsetiću samo na neke rezultate koje su loznički sportisti ostvarili u poslednje vreme, rukometaši Loznice plasirali su se u Super ligu, KMF Loznica grad 2018 je osvajač Kupa Srbije i prvenstva Srbije u futsalu, i to bez ijednog poraza, bokser Rastko Simić je prvak Evrope, a Jovan Cvetanović, član ABS, prvak sveta - poručio je Lukići poželeo učesnicima mnogo sreće i uspeha na turniru.