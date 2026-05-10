U čast obeležavanja 9. maja Dana pobede nad fašizmom i nacizmom, delegacija grada Kruševca, pripadnici Vojske Srbije, borci Kruševca i predstavnici političkih i društvenih udruženja grada Kruševca, učestvovali su u ceremoniji polaganja venaca i prisustvovali prigodnom programu kod Spomenika ruskim oslobodiocima na Rasini.

Nakon intoniranja srpske i ruske himne, vence su ispred grada Kruševca položili gradonačelnik Ivan Manojlović i predsednica Skupštine dr Dragana Barišić. Vence su položili i: delegacija Vojske Srbije, borci Kruševca, predstavnici udruženja penzionera grada Kruševca, Društvo rusko – srpskog prijateljstva, i drugi.