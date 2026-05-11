Banatski festival vina i to sedmi po redu, održaće se u Gradskoj bašti u Zrenjaninu 17. maja od 16 do 22 časa.

Okupiće se više od pedeset pažljivo odabranih vinarija sa Fruške gore, iz Šumadije, Župe i drugih vinskih regija Vojvodine i Srbije, kao i gosti iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije i Severne Makedonije.

Sve posetioce očekuje dan ispunjen dobrim vinom, autentičnim zalogajima i sjajan muzički program.

Ulaznice ce biti dostupne na ulazu u Gradsku baštu po ceni od 500 dinara, a sav prihod biće doniran u humanitarne svrhe Crvenom krstu Zrenjanin.