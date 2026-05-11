Slušaj vest

Banatski festival vina i to sedmi po redu, održaće se u Gradskoj bašti u Zrenjaninu 17. maja od 16 do 22 časa.

Okupiće se više od pedeset pažljivo odabranih vinarija sa Fruške gore, iz Šumadije, Župe i drugih vinskih regija Vojvodine i Srbije, kao i gosti iz Slovenije, Hrvatske, Rumunije i Severne Makedonije.

Sve posetioce očekuje dan ispunjen dobrim vinom, autentičnim zalogajima i sjajan muzički program.

Ulaznice ce biti dostupne na ulazu u Gradsku baštu po ceni od 500 dinara, a sav prihod biće doniran u humanitarne svrhe Crvenom krstu Zrenjanin.

Kurir.rs

Ne propustiteMoj biznisDragan pravi pivo i vino od đumbira: Tajne zanata godinama učio u Indiji, a sad ga sam gaji na Fruškoj gori
Dragan Trifunović.jpg
DruštvoSkandal na svadbi! Gošća obukla belo i zasenila mladu, a onda je KUMA uzela stvar u svoje ruke: Usledila je brutalna osveta, devojka u suzama pobegla kući
profimedia0344114983.jpg
InfoBizZnačajan korak za Srbiju: 60.000 litara srpskog vina plasirano na jedno od najjačih svetskih tržišta
vino
InfoBizSrbija na Vinitaly: Jačanje globalne pozicije vina i rakija i promocija Wine Vision by Open Balkan
Sajam vina Italija