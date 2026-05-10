"NAKUPUJEM ČARAPA, GAĆA, PEŠKIRA... I MIRNA SAM" Đurđevski vašar u Užicu magnet je za kupce, nema čega nema (FOTO)
Već u 7 sati jutros postavljene su tezge duš desne obale Đetinje i sve je skoro spremno za godišnji Đurđevski vašar. Očekuje se navala, a trgovci već prave prve pazare.
- Evo čovek je jutros rano pazario česmu za dvorište. Stalno dolazimo na ovaj vašar u Užicu i dobro prođemo – kaže trgovac iz Kruševca.
Tezge sa čarapama su već uveliko postavljene.
- Sada, kada je Đurđevski vašar, a i onaj u jesen na Petkovicu, nakupujem čarapa, gaća, peškira i krpa, i još neke sitnice, i mirna sam od vašara do vašara. Pa pet pari nazuvica je 200 dinara, a i troje gaća 250 dinara – kaže gospođa, koja je došla iz obližnjeg sela prvim autobusom.
A na vašaru trgovci iz svih krajeva Srbije nude sve što čovek može zamisliti. Farmerke se mogu naći za 1.000 dinara, majice od 300 do 500 dinara, a ima i raznog cveća, rasada za vrtove i raznog drveća, zečeva, papagaja, ribica, papuča, zavesa, jastuka, posteljine, razne odeće, a za najmlađe i liciderski proizvodi.
- Biće danas lepog pazara. Uvek kada je lep dan ovuda prođe hiljade i hiljade ljudi – kaže vlasnica tezge zavesa.
A i pauk služba je imala posla. Automobil BMW se našao na kamionu za nošenje, a zna se da kada je vašar taj deo desne obale Đetinje mora biti oslobođen od vozila i rezervisan za trgovce.
Kurir.rs