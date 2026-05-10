Već u 7 sati jutros postavljene su tezge duš desne obale Đetinje i sve je skoro spremno za godišnji Đurđevski vašar. Očekuje se navala, a trgovci već prave prve pazare.

- Evo čovek je jutros rano pazario česmu za dvorište. Stalno dolazimo na ovaj vašar u Užicu i dobro prođemo – kaže trgovac iz Kruševca.

Tezge sa čarapama su već uveliko postavljene.

- Sada, kada je Đurđevski vašar, a i onaj u jesen na Petkovicu, nakupujem čarapa, gaća, peškira i krpa, i još neke sitnice, i mirna sam od vašara do vašara. Pa pet pari nazuvica je 200 dinara, a i troje gaća 250 dinara – kaže gospođa, koja je došla iz obližnjeg sela prvim autobusom.

Đurđevski vašar u Užicu  Foto: Z.G.

A na vašaru trgovci iz svih krajeva Srbije nude sve što čovek može zamisliti. Farmerke se mogu naći za 1.000 dinara, majice od 300 do 500 dinara, a ima i raznog cveća, rasada za vrtove i raznog drveća, zečeva, papagaja, ribica, papuča, zavesa, jastuka, posteljine, razne odeće, a za najmlađe i liciderski proizvodi.

- Biće danas lepog pazara. Uvek kada je lep dan ovuda prođe hiljade i hiljade ljudi – kaže vlasnica tezge zavesa.

A i pauk služba je imala posla. Automobil BMW se našao na kamionu za nošenje, a zna se da kada je vašar taj deo desne obale Đetinje mora biti oslobođen od vozila i rezervisan za trgovce.

