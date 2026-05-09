Na platou ispred Spomenika revoluciji u Vranju je obeležen 9. maj, Dan pobede nad fašizmom. Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, istakao je da je u Drugom svetskom ratu učestvovalo više od 100 miliona ljudi iz skoro svih zemalja sveta i da je ovaj datum upisan u istoriju kao simbol pobede i trijumfa slobode nad tiranijom i zlom.

"Drugi Svetski rat bio je jedan od najtragičnijih oružanih sukoba, jer je bezumlje zavladalo svetom. Bilo je to vreme kada je ljudski život malo značio, kada su se sudarile ideologija mržnje i nadmoći sa vrednostima slobode, pravde i ljudskog dostojanstva. U Drugom svetskom ratu učestvovalo je više od 100 miliona ljudi iz skoro svih zemalja sveta. Sile Osovine želele su da osvoje i pod svojom kontrolom stave ceo svet. Bio je ovo totalitarni rat gde su svi kapapciteti država bili u službi ratovanja“, rekao je Milenković.

Gradonačelnik Vranja je naglasio da tokom šestogodišnjeg rata nisu prestajale borbe za pravdu i slobodu i da nijednog trenutka nije nestala vera u bolji i pravedniji svet.

Obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u Vranju prisustvovao je Zoran Vidić, predsednik boračke organizacije opštine Brod i potpredsednik boračke organizacije Republike Srpske. Vidić se obratio prisutnima govoreći o značaju 9. maja Dana pobede nad fašizmom.

