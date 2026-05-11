Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području opštine Novi Bečej biće izvedeni u periodu od danas do 25. maja, u prvom terminu sa povoljnim meteo uslovima, saopštila je novosadska „Ciklonizacija Logistika“.

Kako se navodi, tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.

Dejstvo preparata traje jedan dan.