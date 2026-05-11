Opština Negotin objavila je program ovogodišnjih Majskih svečanosti, koje su počele 5. a završavaju se 31. maja, a tokom kojih će biti realizovano više od 30 programa iz kulture, umetnosti, sporta i turizma.

PONEDELJAK, 11. maj

Međunarodni sajam meda i vina 2026 „Oni vide med i vinO“; Organizator: Turistička organizacija opštine Negotin

Gradski trg, 18 sati – Svečano otvaranje; Moderator: Ljuban Očigrija, vitez vina

Gradski trg, 19 sati – Koncert „Crne mambe“

Gradski trg, 21 sat – Koncert „Dream band“

UTORAK, 12. maj

Sala Doma kulture „Stevan Mokranjac“, 12 sati – Svečana sednica Skupštine opštine Negotin povodom 12. maja, Dana opštine Negotin

Međunarodni sajam meda i vina 2026 „Oni vide med i vinO“; Organizator: Turistička organizacija opštine Negotin

Muzički paviljon u gradskom parku, 11 sati – Javna tribina „Stanje u pčelarstvu i inicijativa za izmenu postojećeg Statuta SPOS-a“

Gradski trg, 12 sati – Program „Pozdrav iz Krajine“

Gradski trg, 18 sati – Koncert „Teachers band“’

Gradski trg, 21 sat – Koncert Peđe Jovanovića

SREDA, 13. maj

Centar grada, 17 sati – Karneval muzike; Organizator: Muzička škola „Stevan Mokranjac“ uz podršku Doma kulture „Stevan Mokranjac“

Galerija Doma kulture „Stevan Mokranjac“, 19 sati – Izložba slika, crteža i pastela „Uspomene jednog crtača“ – Momo Kapor; Organizator: Dom kulture „Stevan Mokranjac“

ČETVRTAK, 14. maj

Muzej Hajduk Veljka, 12 sati – Muzejska radionica za decu „Azbuka Muzeja Krajine“; Organizator: Muzej Krajine

PETAK, 15. maj

Dom kulture „Stevan Mokranjac“,17.30 sati – Drugi festival kreativne gimnastike; Organizator: Gimnastički klub „Hajduk Veljko“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

SUBOTA, 16. maj

Gradski trg, 10 sati – Čep za hendikep; Organizator: Udruženje „Pingvinčići“

NEDELJA, 17. maj

Dom kulture „Stevan Mokranjac“, 20 sati – Godišnji koncert KUD-a „Stevan Mokranjac“; Organizator: KUD „Stevan Mokranjac“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

PONEDELJAK, 18. maj

Promotivna sala Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, 19 sati – „Tragovima zavičaja” zapisi iz Negotinske Krajine zavičajnih autora: Miodraga Jonića, Božidara Blagojevića, Slobodana Cvetkovića, Gordana Janjića; Organizator: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“

UTORAK, 19. maj

Galerija Muzeja Hajduk Veljka, 18 sati – Otvaranje izložbe „Ikone iz riznice Saborne crkve u Negotinu“ autorke Vesne Nikolić, istoričarke umetnosti, višeg kustosa Muzeja Krajine, a u okviru obeležavanja jubileja – 150 godina Hrama Svete Trojice u Negotinu; Organizator: Muzej Krajine

SREDA 20. maj

Centar grada, 17.30 sati – Dečiji karneval; Organizatori: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“, Dom kulture „Stevan Mokranjac“, PU „Pčelica“ i negotinske škole

Gradski trg, 18 sati – Program „Škole svome gradu“; Organizator: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“ uz podršku Doma kulture „Stevan Mokranjac“

ČETVRTAK, 21. maj

Gradska slava Spasovdan

Dom kulture „Stevan Mokranjac“, 12 sati – „Nasleđe za najmlađe“, predstava za decu; Organizator: Dom kulture „Stevan Mokranjac“

Centar grada, 13 sati – Ples maturanata; Organizatori: Sportski savez opštine Negotin i Kancelarija za mlade OU Negotin

PETAK, 22. maj

Međunarodni Vokalni etno festival mladih VEF

Dom kulture „Stevan Mokranjac“, 18 sati – Takmičarsko veče; Organizator: Kreativno udruženje „NEGO“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

NEDELJA, 24. maj

Gradski trg, 15-19 časova – Turistički Oldtajmer Reli „Reli Prijateljstva“, izložba automobila; Organizator: Turistička organizacija opštine Negotin

Paviljon u gradskom parku (u slučaju kiše Dom kulture „Stevan Mokranjac“),19 sati – 13. međunarodni Vokalni etno festival mladih VEF – Veče pobednika; Organizator: Kreativno udruženje „NEGO“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

PONEDELJAK, 25. maj

Dan u Muzeju – besplatan obilazak Muzeja Krajine, Mokranjčeve rodne kuće i Muzeja Hajduk Veljka uz stručno vođenje, od 8 do 18 sati: Organizator: Muzej Krajine

UTORAK, 26. maj

Promotivna sala Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, 19 sati – Promocija godišnjaka „Baštinik“ broj 24; Organizator: Istorijski arhiv Negotin

SREDA, 27. maj

Gradski trg, od 11 do 18 sati – Izložba „Junaci u opancima“ sa radionicama starih zanata namenjene deci i mladima

Izložba predstavlja jedinstvenu postavku unutar velikog metalnog opanka (dužine 6,5 metara, težine 1 tone) sa originalnim eksponatima iz Prvog svetskog rata. Pored izložbe organizuju se radionice starih zanata namenjene deci i mladima

Organizator: Turistička organizacija opštine Negotin

ČETVRTAK, 28. maj

Dom kulture „Stevan Mokranjac”, 12 maj – Vitezovi vilinog carstva – pozorišna predstava za decu OŠ „Vera Radosavljević“; Organizator: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

Promotivna sala Narodne biblioteke „Dositej Novaković“, 19 sati – Duhovna poezija – Biljana Vojinović i Goran Paović; Organizator: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“

PETAK, 29. maj

Promotivna sala Narodne biblioteke „Dositej Novaković“ , 19 sati – Promocija knjige „Buket žutih ruža“, književnice Ljiljane Šarac; Organizator: Narodna biblioteka „Dositej Novaković“

SUBOTA, 30. maj

Dom kulture „Stevan Mokranjac“, 12 sati – Svečana akademija povodom 130 godina Lovačkog udruženja „Hajduk Veljko Petrović 1896“; Organizator: Lovačko udruženje „Hajduk Veljko Petrović 1896“ u saradnji sa Domom kulture „Stevan Mokranjac“

NEDELJA, 31. maj

Zamna, 10 sati – Vodimo vas na izlet u Zamnu; Obezbeđen besplatan prevoz. Polazak u 10 sati kod Pedagoške akademije; Organizator: Turistička organizacija opštine Negotin

U organizaciju ove manifestacije uključene su brojne ustanove i udruženja, Dom kulture „Stevan Mokranjac“, Narodna biblioteka „Dositej Novaković“, Istorijski arhiv Negotin, Muzej Krajine, Turistička organizacija opštine Negotin, kao i obrazovne ustanove: Muzička škola „Stevan Mokranjac“, osnovne i srednje škole i Predškolska ustanova „Pčelica“.

U okviru Majskih svečanosti predstaviće se i Planinarsko društvo „Deli Jovan“, Udruženje građana „Mokranjske stene“, Kreativno udruženje „NEGO“, Udruženje „Pingvinčići“, KUD „Stevan Mokranjac“, Gimnastički klub „Hajduk Veljko“ i Lovačko udruženje „Hajduk Veljko Petrović 1896“, SUBNOR Negotin, Sportski savez opštine Negotin i Kancelarija za mlade.