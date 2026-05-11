U Većnici Narodnog univerziteta u Trsteniku predsednica opštine Milena Turk potpisala je 166 ugovora sa građanima koji su ostvarili pravo na subvenciju za kupovinu bicikla kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina prevoza.

Ova mera nije samo podrška pojedincima – ona je korak ka zdravijem načinu života, čistijem vazduhu i održivijem Trsteniku. Ponosna sam što kao opština ulažemo u inicijative koje podstiču ekološku svest i unapređuju kvalitet života svih građana. Nastavljamo da radimo za zeleniji, uređeniji i lepši Trstenik. Mi, kao lokalna samouprva, podržavamo inicijative usmerene ka unapređenju kvaliteta života građana, očuvanju životne sredine i podsticanju održivog razvoja, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.